8 лет колонии запросили для энергетиков по делу о хищении почти 700 млн рублей

Как стало известно «Ъ», в ходе начавшихся во Фрунзенском районном суде прений сторон по уголовному делу в отношении бывшего первого заместителя гендиректора ПАО «РАО “Энергетические системы (ЭС) Востока”» Нины Запрягаевой, экс-финансового директора этой же компании Алексея Яковлева, а также экс-заместителя гендиректора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК) Александра Ефремова, гособвинение запросило по 8 лет колонии и по 900 тыс. руб. штрафа.

Энергетики обвиняются в пособничестве и подстрекательстве к растрате денежных средств в особо крупном размере (ч. 4, ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК). «По версии следствия, в 2009–2015 годах генеральный директор ПАО ДЭК Виктор Милуш, его заместители Елена Тюрина и Александр Ефремов совместно с Ниной Запрягаевой и Алексеем Яковлевым похитили 687 млн руб компании. путем заключения фиктивных договоров на оказание услуг и благотворительные пожертвования»,— сообщал СКР.

В декабре 2023 года Фрунзенский райсуд оправдал Нину Запрягаеву и Алексея Яковлева, а также освободил от наказания Александра Ефремова в связи с истечением срока давности.

В марте 2024 года судебная коллегия по уголовным делам Приморского краевого суда удовлетворила апелляционное представление прокуратуры и отменила приговор райсуда, направив дело на новое рассмотрение.

В марте текущего года Нина Запрягаева перестала являться на повторный процесс и была объявлена в розыск, а производство по ее делу суд приостановил. В апреле суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и возобновил производство по делу уже в заочном режиме.

«Все обвиняемые настаивают на невиновности и рассчитывают на оправдание»,— заявил «Ъ» адвокат госпожи Запрягаевой Сергей Ткачев.

Алексей Чернышев, Владивосток