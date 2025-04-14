За госпитализацией последовал розыск

Бывший первый заместитель гендиректора ПАО «РАО “Энергетические системы (ЭС) Востока”» Нина Запрягаева, обвиняемая в причастности к растрате около 700 млн руб. энергокомпании, перестала являться на судебный процесс во Владивостоке и объявлена в розыск. Ранее она была оправдана судом первой инстанции, но Приморский краевой суд приговор отменил и направил дело на новое рассмотрение. Защита считает решение суда об аресте Нины Запрягаевой незаконным, а ее отсутствие на заседаниях объясняет госпитализацией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нина Запрягаева в 2007 году

Фото: Анатолий Рахимбаев / PhotoXPress Нина Запрягаева в 2007 году

Фото: Анатолий Рахимбаев / PhotoXPress

На днях Приморский краевой суд отклонил апелляционную жалобу защиты и оставил в силе постановление Фрунзенского райсуда Владивостока от 11 марта текущего года, принявшего решение о заключении бывшего топ-менеджера энергокомпании Нины Запрягаевой под стражу на два месяца «с момента ее фактического задержания». Она объявлена в розыск. Такое решение суда первой инстанции последовало после того, как в феврале Нина Запрягаева, находившаяся под подпиской о невыезде, перестала появляться на судебном процессе по своему уголовному делу.

В материалах Фрунзенского райсуда указывается, что обвиняемая в период с 11 февраля по 5 марта тринадцать раз подряд не явилась на процесс, в девяти случаях причиной неявки являлась болезнь.

Адвокат Нины Запрягаевой Сергей Ткачев считает решение суда об аресте подзащитной «незаконным и необоснованным». «Суду была предоставлена информация о том, что в феврале Запрягаева по причине болезни была госпитализирована в медицинское учреждение Москвы. Однако в марте суд потребовал от больницы в сжатые сроки подтвердить местопребывание Нины Липатовны и, не дождавшись ответа, принял решение об изменении меры пресечения»,— пояснил «Ъ» защитник.

Он добавил, что в начале марта «утратил связь» с подзащитной и не обладает информацией, где она в настоящее время находится. «Но позиция защиты не изменилась — мы настаиваем на невиновности, а решение крайсуда будет обжаловано в кассационной инстанции»,— заявил господин Ткачев.

Производство по уголовному делу Нины Запрягаевой приостановлено, однако процесс в отношении двух ее сообщников — бывшего финансового директора «РАО “ЭС Востока”» Алексея Яковлева, а также экс-заместителя гендиректора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК) Александра Ефремова продолжается. Следующее заседание назначено на 15 апреля.

Напомним, в марте 2024 года судебная коллегия по уголовным делам Приморского краевого суда удовлетворила апелляционное представление прокуратуры и отменила приговор Фрунзенского райсуда Владивостока по уголовному делу Нины Запрягаевой, Алексея Яковлева и Александра Ефремова. «Уголовное дело передано на новое судебное разбирательство в тот же суд в ином составе со стадии судебного разбирательства»,— сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Приморья.

В декабре 2023 года Фрунзенский райсуд вынес оправдательный приговор по уголовному делу Нины Запрягаевой и Алексея Яковлева, а также освободил от наказания в связи с истечением срока давности Александра Ефремова.

Ранее бывший гендиректор ДЭК Виктор Милуш был признан виновным в растрате и приговорен к двум с половиной годам колонии общего режима. А за подстрекательство Виктора Милуша к этому преступлению экс-гендиректор холдинга «РАО “ЭС Востока”» Иван Благодырь получил четыре года колонии общего режима. Заместитель Виктора Милуша Елена Тюрина была приговорена к трем годам и двум месяцам лишения свободы условно. Все трое признали вину.

В зависимости от роли каждого энергетики обвинялись в пособничестве и подстрекательстве к растрате денежных средств в особо крупном размере (ч. 4, ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ). «По версии следствия, в 2009–2015 годах генеральный директор ПАО ДЭК Виктор Милуш, его заместители Елена Тюрина и Александр Ефремов совместно с Ниной Запрягаевой и Алексеем Яковлевым похитили денежные средства компании в сумме 687 млн руб. путем заключения фиктивных договоров на оказание услуг и благотворительные пожертвования»,— сообщал Следственный комитет России.

В ходе прений сторон на процессе во Фрунзенском райсуде гособвинитель запрашивал восемь лет колонии общего режима для Александра Ефремова и Алексея Яковлева и шесть лет для Нины Запрягаевой со штрафом для каждого в размере 900 тыс. руб. Все обвиняемые настаивали на своей невиновности, утверждая, что обвинение построено только на показаниях Виктора Милуша и Елены Тюриной.

Алексей Чернышев, Владивосток