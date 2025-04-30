Экс-депутат парламента Приморья обвиняется в хищении 56 млн рублей

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата законодательного собрания Приморского края Евгения Костюкова, сообщило сегодня, 30 апреля, следственное управление СКР. Он обвиняется в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Костюков

Фото: Законодательное Собрание Приморского края Евгений Костюков

Фото: Законодательное Собрание Приморского края

По версии следствия, Евгений Костюков, являясь руководителем двух коммерческих структур, в 2016-2017 годах организовал изготовление подложных документов о выполнении работ по реконструкции канализационно-очистных сооружений в городе Большом Камне, которые подавались в управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю. Таким образом, считают следователи, обвиняемый похитил более 56 млн руб. у КГУП «Приморский водоканал». Ранее сумма ущерба оценивалась в 53 млн руб.

Евгений Костюков был задержан в Турции и в начале марта текущего года передан сотрудникам правоохранительных органов. Обвиняемый скрывался за границей после обыска в его офисе в 2019 году.

Госопдин Костюков был избран депутатом парламента Приморья в 2016 году от «Единой России», но в январе 2020-го его полномочия досрочно прекратили на основании личного заявления. До этого депутат несколько месяцев не принимал участия в работе заксобрания.

Алексей Чернышев, Владивосток