Обвиняемый в мошенничестве экс-депутат Приморья экстрадирован в Россию

Депортированный в Россию из Турции мужчина, обвиняемый в мошенничестве,— это экс-депутат законодательного собрания Приморского края Евгений Костюков, сообщил сегодня «Ъ» представитель правоохранительных органов региона. «Речь идет о Костюкове, подтверждаем»,— сказал собеседник «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-депутат законодательного собрания Приморского края Евгений Костюков

Фото: Законодательное Собрание Приморского края Экс-депутат законодательного собрания Приморского края Евгений Костюков

Фото: Законодательное Собрание Приморского края

7 марта официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о передаче в аэропорту Стамбула силовиками Турции сотрудникам правоохранительных органов РФ россиянина, который находился в международном розыске. По версии следствия, в период с 2016 по 2017 год он, управляя коммерческими организациями на территории Приморья, организовал изготовление подложных документов о выполнении работ, которые подавались в управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю. «В результате мошеннических действий было похищено более 53 млн руб.»,— рассказала госпожа Волк. В феврале 2019 года было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Но обвиняемый скрылся за границей после обыска в его офисе.

Евгений Костюков был избран депутатом парламента Приморья в 2016 году, членом фракции «Единая Россия», но в январе 2020-го его полномочия были досрочно прекращены на основании соответствующего личного заявления. До этого депутат несколько месяцев не принимал участия в работе заксобрания.

В 2015–2018 годах Евгений Костюков возглавлял научно-производственный центр «Современные климатические системы». По данным приморских СМИ, эта компания занималась установкой систем кондиционирования, в частности, в ВДЦ «Океан» и аэропорту Владивостока.

Алексей Чернышев, Владивосток