Пятая ракетка мира Джокович снялся с турнира «Мастерс» в Риме

Пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович не будет участвовать в турнире ATP (Ассоциация теннисистов-профессионалов) серии «Мастерс» в Риме. Об этом сообщили на странице соревнований в социальной сети X. Причины отказа спортсмена не уточняются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Турнир начнется в итальянской столице 7 мая. Его призовой фонд превышает €8 млн. «Мастерс» является вторым по престижности уровнем соревнований ATP после «Большого шлема» и Итогового турнира. В 2024 году Джокович дошел в римском «Мастерсе» до третьего круга.

Новаку Джоковичу 37 лет. Он является одним из самых титулованных теннисистов в истории. Рекордсмен по количеству побед на турнирах Большого шлема в одиночном разряде среди мужчин и женщин — 24. Является победителем 99 турниров ATP.

В 2024 году на Олимпиаде в Париже теннисист Джокович взял золото, в 2008-м стал бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине. Занимал первое место в рейтинге ATP в течение 428 недель. Сейчас серб располагается на пятой строчке таблицы.

О проигрыше в Майами — в материале «Ъ» «Новаку Джоковичу отменили юбилей».