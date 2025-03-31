Новаку Джоковичу отменили юбилей

Финал Miami Open presented by Itau, завершившегося во Флориде объединенного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 с общим призовым фондом $20,2 млн, обернулся сенсацией. 19-летний чех Якуб Меншик, занимавший лишь 54-е место в мировой классификации, не позволил 37-летнему сербу Новаку Джоковичу взять 100-й титул за карьеру и оказался самым низкорейтинговым чемпионом за всю историю этого состязания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Победив Новака Джоковича в финале Miami Open, 19-летний Якуб Меншик стал всего пятым тинейджером, которому удалось переиграть на турнирах АТР знаменитого серба

Фото: Rebecca Blackwell / AP Победив Новака Джоковича в финале Miami Open, 19-летний Якуб Меншик стал всего пятым тинейджером, которому удалось переиграть на турнирах АТР знаменитого серба

Фото: Rebecca Blackwell / AP

Флоридский финал между Якубом Меншиком и Новаком Джоковичем стал особенным еще до первого удара по мячу. Достаточно сказать, что разница в возрасте соперников составила 18 лет, 3 месяца и 10 дней, что является рекордным показателем для финалов турниров категории Masters 1000 за всю их 35-летнюю историю.

Сопутствовало воскресному матчу и несколько иных интересных фактов. Джокович, например, имел шанс завоевать 100-й титул за карьеру, стать первым семикратным чемпионом Miami Open (шесть побед там также одержал американец Андре Агасси) и первым теннисистом, выигравшим минимум один турнир уровня АТР в течение 20 сезонов. Однако ничего этого не произошло. На пути знаменитого сербского ветерана встал совсем еще молодой соперник, родившийся в сентябре 2005 года — через два месяца после того, как Джокович впервые вошел в топ-100. Причем свое преимущество Меншик доказал в великолепном стиле, продемонстрировав восхитительный, зрелищный теннис.

Неслучайно на церемонии награждения Джокович отдал должное своему оппоненту. «Феноменальная ментальная устойчивость в сложные моменты»,— сказал он.

Матч стартовал с шестичасовой задержкой, связанной с дождем. Кстати, перед этим непогода сильно задержала доигрывание женского парного финала, в котором россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер сломили сопротивление испанки молдавского происхождения Кристины Букши и японки Мию Като — 6:3, 6:7 (5:7), 10:2. Джокович вышел на корт не в идеальном физическом состоянии. Еще на утренней разминке очевидцы заметили, что у него сильно опухло нижнее правое веко.

На послематчевой пресс-конференции сербский теннисист отказался рассуждать о том, в какой степени проблемы с глазом отразились на качестве его игры, но, как бы то ни было, второй гейм на своей подаче он уступил. Когда по итогам восьми геймов равновесие восстановилось, создалось впечатление что все встало на свои места и юбилейного триумфа серба не миновать. Однако в первой партии отменно подававший Меншик больше не предоставил Джоковичу ни одного шанса. На тай-брейке чех сначала ушел далеко вперед — 5:0, а затем при счете 6:4 в бесстрашной, атакующей манере разыграл сетбол.

Во второй партии Джокович попробовал усилить давление на Меншика, но тот держался, причем прежде всего снова за счет подачи.

Поведя на тай-брейке — 6:3, Меншик не реализовал первый матчбол, наблюдая, как мяч опускается в самую линию после великолепного удара Джоковича, но затем завершил встречу очередной неберущейся подачей. В итоге — 7:6 (7:4), 7:6 (7:4) за 2 часа 4 минуты. Эйсов у чеха в сумме набралось ровно в два раза больше, чем у серба: 14 против 7, а в шести матчах, сыгранных в Майами, Меншик подал навылет 111 раз.

Таким образом, вслед за турниром в Индиан-Уэллсе, ознаменовавшимся две недели назад триумфом британца Джека Дрейпера (его Меншик в Майами также на двух тай-брейках обыграл во втором круге), крупной сенсацией завершился второй подряд «тысячник» АТР. Но успех чеха, безусловно, стал неожиданностью куда большего масштаба, и не только потому, что за считаные часы до встречи первого круга с испанцем Роберто Баутистой он едва не снялся с турнира из-за сильных болей в колене.

В отличие от Дрейпера, перед стартом победного для себя «мастерса» Меншик находился в мировой классификации не в первой двадцатке, а всего лишь на 54-м месте, став самым низкорейтинговым чемпионом Miami Open с момента первого проведения этого престижного состязания ровно 40 лет назад. Да и на других «тысячниках» соперники, стоявшие в рейтинге ниже него, побеждали всего пять раз. Тут рекордом владеет хорват Борна Чорич, который в 2022 году стал лучшим в Цинциннати, будучи всего лишь 152-й ракеткой мира.

Евгений Федяков