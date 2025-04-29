Запуск частной американской ракеты Alpha оказался неудачным

Частная аэрокосмическая компания Firefly Aerospace не смогла вывести на расчетную орбиту экспериментальную платформу, предназначенную для запуска малых спутников. Носитель стартовал с базы Ванденберг в Калифорнии 29 апреля в 16:37 мск. Через несколько минут произошло разделение первой и второй ступеней ракеты, во время которого, вероятно, произошел взрыв.

В компании рассказали, что взорвалась первая ступень, обломки которой повредили сопло двигателя второй ступени, из-за чего спутник был выведен на нерасчетную орбиту. «Первоначальные данные показали, что верхняя ступень Alpha достигла высоты 320 км. Однако при дальнейшей оценке команда узнала, что верхняя ступень не достигла орбитальной скорости, а затем благополучно упала в Тихий океан в очищенной зоне к северу от Антарктиды»,— сообщила Firefly Aerospace в соцсети X.

Изначально запуск ракеты планировался 28 апреля, но его перенесли на сутки.