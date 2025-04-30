Трафик в московских фуд-холлах вырос в единственную теплую неделю апреля

В единственную теплую неделю апреля (14–20 апреля) трафик в московских кафе и ресторанах вырос на 9% год к году, в фуд-холлах — на 6%, подсчитали в Focus Technologies. В TanukiFamily зафиксировали рост на 7%, связав его с хорошей погодой и открытием летних веранд.

С 1 апреля в Москве начали работать более 900 веранд, а всего планируется открыть свыше 4 тыс. Власти упростили их согласование: теперь уведомительный порядок действует для площадок без капитальных конструкций. По словам рестораторов, летние зоны привлекают дополнительных гостей и увеличивают выручку.

Однако уже на следующей неделе (21–27 апреля), когда похолодало, трафик в «Якитории» вырос на 5%, а заказы на доставку — на 7%. В NF Group прогнозируют открытие 25 новых фуд-холлов в 2025 году, а Zemskiy Group ожидает роста оборотов на 22%.

При этом в 2024 году открылось на 26% меньше новых заведений, чем годом ранее, из-за дефицита помещений. Уровень вакантных площадей для общепита опустился до 7,7% — минимума за пять лет.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Погода протянула меню».