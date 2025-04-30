Погода протянула меню

В единственную теплую неделю апреля в заведениях общепита и фуд-холлах Москвы увеличился трафик посетителей. Этому также способствовало открытие летних веранд, размещение которых теперь проще согласовывать с мэрией. Такой формат в теплую погоду позволяет рестораторам генерировать дополнительную выручку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

На 16-й неделе 2025 года, то есть с 14 по 20 апреля, трафик в московских кафе и ресторанах, расположенных в центре и вблизи культурно-исторических и досуговых пространств, вырос на 9% год к году, в фуд-холлах — на 6%, подсчитали по запросу “Ъ” в Focus Technologies. При этом с 1 января по 13 апреля трафик в заведениях в центре Москвы был на уровне прошлогодних значений, а в фуд-холлах и вовсе на 4% ниже, уточняют аналитики.

В TanukiFamily (сети «Тануки», «Ерш», «Твоя пицца») с 14 по 20 апреля отметили рост трафика на 7% год к году. В компании связывают это с хорошей погодой: в такой период горожане обычно не сидят дома. В единственную теплую неделю апреля трафик посетителей перераспределялся в пользу заведений, расположенных в местах с высокой проходимостью, соглашается руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев.

Обычно, как только устанавливается теплая погода, москвичи выбираются за город, а в прохладную или дождливую погоду они, напротив, чаще ходят в рестораны или заказывают доставку на дом, говорит директор по развитию франчайзинговой сети «Якитория» Александр Муратов.

В этой сети на прошлой неделе с 21 по 27 апреля, когда холода вернулись в Москву, трафик был на 5% выше, чем в предыдущую неделю, а количество заказов на доставку выросло на 7%.

Росту посещаемости способствовало также активное открытие веранд. С 1 апреля на улицах начали работать первые площадки: уже готовы к приему гостей более 900 веранд, а всего их планируют открыть свыше 4 тыс., половина из которых будет расположена в центре столицы, сообщала ранее московская мэрия. В 2025 году власти города упростили порядок размещения веранд. Теперь в уведомительном порядке без согласования проекта архитектурно-художественного решения можно будет размещать летние веранды, для работы которых не требуется монтаж конструкций и оборудования, то есть зонты, столы, стулья и компактные элементы цветочного оформления.

Упрощенный порядок размещения веранды стимулировал рестораторов открывать больше летних кафе, говорит основатель фуд-холла StrEAT Максим Попов.

В теплое время года веранда генерирует дополнительный трафик, а значит, и дополнительную выручку, отмечает Александр Муратов. В теплый сезон люди стараются выбирать заведения с верандами, так как это время длится не очень долго и упускать возможность потребителям не хочется, добавляет господин Попов.

В этом году уже можно говорить о восстановлении рынка общепита в целом после череды кризисов и дальше трафик будет только расти, как и число новых фуд-холлов и ресторанов, уверен Максим Попов. Например, основатель Zemskiy Group (управляет сетью фуд-холлов Eat Market) Владислав Земский ожидает по итогам 2025 года прироста оборотов своей сети на 22%. Число фуд-холлов также вырастет: в NF Group прогнозируют, что в 2025 году по всей России откроется 25 таких пространств суммарной площадью 93 тыс. кв. м, в то время как в 2024 году было запущено 28 новых объектов (44 тыс. кв. м).

В то же время 2024 год не был богат на открытия новых ресторанов. Тогда на центральных улицах Москвы появилось всего 200 новых заведений общепита, что на 26% меньше год к году (см. “Ъ” от 31 января). Одним из сдерживающих факторов стал дефицит свободных помещений. В 2024 году зафиксирован минимальный за последние пять лет уровень вакантных площадей, подходящих в том числе для операторов общепита,— 7,7%, подсчитали аналитики.

Дарья Андрианова