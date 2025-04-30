«Вкусвилл» закрыл 238 магазинов с начала года

«Вкусвилл» сократил число магазинов на 10,5% в I квартале 2025 года — сильнее других крупных ритейлеров, сообщает Infoline. Сеть закрыла 238 точек, тогда как годом ранее открыла 123. В компании объяснили это оптимизацией нерентабельных объектов, отметив, что в 2024-м открыли свыше 500 новых.

Эксперты связывают сокращение с переориентацией на онлайн, который дает около половины продаж. Число дарксторов при этом выросло на 5,5%.

Среди других сетей сокращение зафиксировано у «Бристоля» (–1,5%) и «Светофора» (–2,6%). В Mercury Retail Group перераспределяют ресурсы в пользу «Красного & Белого» (+2%), а в «Светофоре» винят проверки Роспотребнадзора.

«Лента» нарастила площади на 15%, «Магнит» делает ставку на онлайн, а Metro развивает b2b-направление. АКОРТ не видит системного сокращения рынка.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Ритейлер сокращает площади».