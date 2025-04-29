Три человека погибли при стрельбе в шведском городе Уппсала

Сегодня, 29 апреля, в центре города Уппсала, расположенном примерно в 50 км к северу от Стокгольма, произошла стрельба. Шведская полиция подтвердила гибель трех человек от огнестрельных ранений. Их личности устанавливают. Полиция расследует инцидент как убийство.

Ранее в правоохранительных органах уточнили, что несколько граждан сообщили им о громких хлопках, похожих на стрельбу, в центре города. Число раненных при стрельбе не приводится.