В шведском городе Уппсала произошла стрельба

В центре города Уппсала, который расположен примерно в 50 км к северу от Стокгольма, произошла стрельба. Согласно сообщению шведской полиции, ранения получили несколько человек.

В правоохранительных органах уточнили, что к ним поступило несколько звонков от граждан. Те сообщили о громких хлопках, похожих на стрельбу, в центре города.

На данный момент место инцидента оцеплено, проводятся следственные мероприятия. Подробности нанесенного ущерба не приводятся.