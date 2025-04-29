«Роскосмос» готов помочь Индии с ее орбитальной станцией

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов сообщил, что Россия может предоставить Индии технологии для строительства национальной орбитальной станции. Он уточнил, что переговоры по этому вопросу уже идут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«И мы ведем переговоры, в том числе с индийскими партнерами, о том, чтобы помочь им с их орбитальной станцией нашими технологиями»,— сказал Дмитрий Баканов телеканалу «Россия 24» (цитата по ТАСС).

Индийская организация космических исследований объявила о планах создания орбитальной станции «Бхаратия Антарикш» в 2019 году. Ожидается, что первый из пяти модулей введут в эксплуатацию в 2028-м, полное развертывание станции ожидается к 2035-му.

Подробнее — в материале «Ъ» «В шаге от пилотируемой космонавтики».