«Роскосмос» готов помочь Индии с ее орбитальной станцией
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов сообщил, что Россия может предоставить Индии технологии для строительства национальной орбитальной станции. Он уточнил, что переговоры по этому вопросу уже идут.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
«И мы ведем переговоры, в том числе с индийскими партнерами, о том, чтобы помочь им с их орбитальной станцией нашими технологиями»,— сказал Дмитрий Баканов телеканалу «Россия 24» (цитата по ТАСС).
Индийская организация космических исследований объявила о планах создания орбитальной станции «Бхаратия Антарикш» в 2019 году. Ожидается, что первый из пяти модулей введут в эксплуатацию в 2028-м, полное развертывание станции ожидается к 2035-му.
Подробнее — в материале «Ъ» «В шаге от пилотируемой космонавтики».