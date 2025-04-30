Производители электроники хотят полного запрета госзакупок иностранной техники

Производители электроники предложили Минпромторгу полностью запретить госзакупки иностранных компьютеров, серверов и планшетов, отменив действующее правило «второй лишний». Российские компании уверены, что их мощности покрывают спрос, но заказчики видят в этом попытку загрузить простаивающие производства.

На совещании 22 марта консорциум «Вычислительная техника» (АНО ВТ) предложил перенести ряд товаров из перечня с ограничениями (постановление №1875) в список с полным запретом. Минпромторг поручил АНО ВТ до 1 июня представить обоснование. В ведомстве и консорциуме не прокомментировали инициативу. «Ъ» ознакомился с протоколом совещания.

Сейчас госзаказчики могут покупать иностранную технику при отсутствии российских аналогов. В 2024 году объем закупок компьютеров по 44-ФЗ составил 79,6 млрд руб. (+20% в штуках, –1,2% в деньгах).

Ранее АНО ВТ уже пыталось ужесточить правила через постановление №878, а Минфин предлагал запретить закупки иностранного ПО и микросхем.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Первые среди лишних».