Первые среди лишних

Производители электроники обсуждают с Минпромторгом полный запрет на закупку иностранных компьютеров, серверов, планшетов и другой техники через госзакупки, тем самым ограничив работающую сейчас схему «второй лишний». Участники рынка считают, что российские компании уже могут предложить аналоги иностранной вычислительной техники и полностью покрыть необходимый для госкомпаний объем. Однако сами заказчики считают, что это попытка загрузить простаивающие российские производства электроники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с протоколом совещания Минпромторга с производителями электроники 22 марта в Тверской области. На нем глава консорциума «Вычислительная техника» (АНО ВТ, входят «Аквариус», Yadro, Depo) Светлана Легостаева предложила Минпромторгу перенести продукцию кодов ОКПД2 (планшеты, компьютеры, системы хранения данных, серверы и т. п.) из приложения №2 в постановлении правительства 1875, которое устанавливает ограничения на закупку иностранной электроники (правило «второй лишний»), в приложение №1, которое вводит полный запрет на покупку товаров иностранных производителей в этих категориях электроники. По итогам совещания, следует из документа, Минпромторг поручил АНО ВТ до 1 июня предоставить министерству перечень кодов ОКПД2, наименований продукции, которую нужно переносить, перечень производителей, объем выпускаемой в РФ такой продукции и т. д. В АНО ВТ отказались от комментариев, в Минпромторге не ответили “Ъ”.

Ограничение на продажу иностранной электроники, которое действует сейчас, оставляет возможность госкомпаниям приобретать иностранную продукцию, если на рынке нет российских аналогов. По данным «Контур.Закупки», в 2024 году по 44-ФЗ было опубликовано 57,3 тыс. тендеров на закупку компьютеров и периферийного оборудования, в деньгах этот показатель составил 79,6 млрд руб. Это на 20% больше в количественном выражении и на 1,2% меньше в денежном по сравнению с 2023 годом. По 223-ФЗ количество закупок увеличилось на 4%, до 22,7 тыс., в деньгах показатель увеличился на 31%, до 55,6 млрд руб.

В начале 2024 года АНО ВТ уже пыталось ограничить продажи иностранной электроники на госзакупках с помощью изменения постановления №878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории РФ», так как госкомпании закупают технику через «оказание услуг» (см. “Ъ” от 12 марта 2024 года). Позже Минфин предложил полностью запретить продажу иностранного ПО и микросхем через госзакупки (см. “Ъ” от 28 августа).

Одним из основных критериев для переноса кодов из перечня ограничений в запреты является «достаточность» объемов российского производства для покрытия спроса, говорит президент Ассоциации предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга Ирина Митина. «К запретам нужно подходить избирательно, стремиться к их введению, но при этом полностью быть уверенными в наличии достаточных мощностей и номенклатур»,— говорит она. Это решение повысит качество российской продукции, поскольку оно позволит производителям эффективно конкурировать между собой внутри страны, утверждает директор по проектной деятельности Yadro (входит в «ИКС Холдинг») Александр Понькин. «По таким категориям, как серверы и СХД, у нас уже выпускаются полнофункциональные аналоги зарубежной продукции»,— добавил он.

Между тем реакция самих госзаказчиков на предложение консорциума разделилась. Так, по словам директора по информационным и цифровым технологиям госкорпорации «Росатом» Евгения Абакумова, переосмысление подходов к госзакупкам может стать важным шагом к технологическому суверенитету РФ. «На наш взгляд, такая инициатива позволит создать прочную основу для развития отечественной промышленности и минимизировать потенциальные риски, связанные с использованием иностранных технологий и программного обеспечения»,— подчеркивает он.

Представитель «Ростелекома» считает, что российским производителям электроники скорее нужны долгосрочные контракты со стабильной загрузкой производства, а перенос продукции из подхода «второй лишний» в полный запрет не решит эту задачу. Как писал “Ъ”, в РФ недозагружены мощности по производству электроники, используются лишь 20% линий по сборке смартфонов (см. “Ъ” от 21 февраля).

Тимофей Корнев