Редеют импорта ряды

Минпромторг намерен ограничить импорт ноутбуков и серверов иностранных производителей электроники HP и Fujitsu. Участники рынка считают, что такой шаг позволит нарастить продажи российским производителям вычислительной техники. В потребительском же сегменте предложение по HP и Fujitsu значительно сократится, а также стоит ожидать исключения других брендов из списка, разрешенного для ввоза в РФ без разрешения правообладателя, говорят эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с проектом изменений к постановлению №506 «О товарах (группах товаров), в отношении которых не могут применяться…» Минпромторга. В нем министерство предлагает исключить из списка параллельного импорта ноутбуки и серверы американской компании Hewlett Packard (HP) и японской Fujitsu. При этом другая продукция этих вендоров по-прежнему разрешена для ввоза без разрешения правообладателя. В Минпромторге не ответили на запрос “Ъ”.

По словам источников “Ъ”, в настоящее время изменения к постановлению №506 находятся на стадии межведомственного согласования, поэтому срок публикации приказа будет определен по итогам завершения этой процедуры.

В начале февраля первый вице-премьер Денис Мантуров поручил Минпромторгу проработать вопрос по исключению из списка на параллельный импорт части продукции, которая производится в РФ, тогда собеседники предполагали, что речь идет об американских HP и Dell (см. “Ъ” от 3 апреля). Затем участники рынка предложили вместе с ограничением параллельного импорта на ряд иностранных брендов ввести субсидирование продаж российской электроники в потребительском секторе и др. (см. “Ъ” от 25 марта).

По словам собеседника “Ъ” среди производителей электроники, около 75–80% в сегменте базовых x86-серверных решений занимали Dell и Lenovo, американская HP также была одним из лидеров, однако японская Fujitsu занимала крайне небольшую долю.

«Отсутствие Dell в списке на исключение вызывает большой вопрос, так как этот вендор занимал третье место на российском рынке и активно рос»,— говорит он.

HPE (Hewlett Packard Enterprise, производитель серверов) занимает пятое место среди иностранных вендоров серверного оборудования, говорит директор компании «Промобит» (производит вычислительную технику под брендом Bitblaze) Максим Копосов, добавляя, что доля производителя уже снизилась на 58% за прошлый год. «Не очень понятно, что будет означать исключение из списка этих брендов — начнутся привлечения к ответственности за нарушение прав данных компаний, однако непонятно, кто в данном случае будет истцом»,— добавляет он.

Инициатива прорабатывалась почти год, в этот период «была подготовлена аргументация, включающая анализ присутствия продукции соответствующих брендов на российском рынке, объемов производства отечественных производителей, а также подбор возможных аналогов», объясняет глава АНО «Вычислительная Техника» (Yadro, «Аквариус», Kraftway и др.) Светлана Легостаева.

126 тысяч иностранных серверов было поставлено в РФ в 2023 году, по данным ФТС.

Потребность в ноутбуках и серверном оборудовании в РФ может быть полностью удовлетворена за счет официальных поставок в страну и отечественных производителей, говорит представитель производителя электроники Fplus. «Наличие механизма параллельного импорта крайне негативно влияет на российских производителей и во многом дискредитирует реализуемые меры государственной поддержки»,— считает он, добавляя, что перечень на исключение должен быть существенно расширен.

Ограничение импорта HP и Fujitsu позволит нарастить продажи отечественных брендов, заявил первый вице-президент ГК «Аквариус» Дмитрий Титов. Однако, считает он, помимо этого необходимо ввести полный запрет на закупку иностранного оборудования по госзакупкам вместо действующего ограничения в виде правила «второй лишний» (если на тендер не заявился отечественный производитель, компания может закупить иностранное оборудование).

Скорее всего, государство продолжит исключать из списка на параллельный импорт иностранные бренды электроники для развития внутренних вендоров, говорит независимый аналитик Александр Сурков. «Это также необходимо на фоне торговой войны между США и Китаем, так как азиатские компании начнут поставлять продукцию в дружественные страны, включая РФ, по более привлекательным ценам и в более объемных партиях»,— подчеркивает он. По оценке господина Суркова, в потребительском сегменте ноутбуков предложения по HP и Fujitsu значительно сократятся, однако единичные экземпляры все равно смогут попасть на российский рынок.

Тимофей Корнев