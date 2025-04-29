Мусоровозофикация всей страны

Минприроды приступило к решению проблемы износа и дефицита спецтехники для сферы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО): заработала программа льготного лизинга мусоровозов стоимостью 420 млн руб. Полностью решить проблему не получится. В 2025 году «Росагролизинг» субсидирует закупки 1,2 тыс. машин при общей потребности рынка в 1,5 тыс. в год на протяжении пяти лет. Однако работа над новыми мусоровозами, которые будут соответствовать повышенным требованиям к тяжелой дорожной технике, уже ведется. Власти рассчитывают, что их производство станет серийным через два года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В России начала действовать программа, которая позволит региональным операторам или компаниям, заключившим с ними договор на транспортировку ТКО, закупать бункеровозы, мусоровозы, ломовозы и мультилифты в лизинг по льготной ставке. В 2025 году предусмотрено субсидирование закупок 1,2 тыс. машин, для предоставления льготы «Росагролизингу» выделено 420 млн руб. Как пояснил “Ъ” гендиректор компании Павел Косов, при разработке программы ППК «Российский экологический оператор» (ППК РЭО) оценила потребность рынка в 1,5 тыс. машин в год в течение пяти лет. «С момента запуска программы прошла неделя, а мы уже получили заявки на 3 млрд руб.»,— отметил господин Косов.

Потребность в мусоровозах летом 2024 года ППК РЭО оценивала в 3276 единиц (3082 в 2023 году), объясняя нехватку техники ее дороговизной и сложностью ремонта.

Срок амортизации мусоровоза составляет семь лет, однако реальный срок службы — не более трех-четырех лет из-за высокой интенсивности эксплуатации.

Еще одной отраслевой проблемой являются требования 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности» к нагрузке на ось грузовиков: при перегрузе от 2 до 10 тонн (касается 70% мусоровозов) штрафы за перегруз могут достигать 500 тыс. руб. С 1 апреля 2025 года до 1 марта 2028 года поправками к ФЗ-257 даже введен мораторий на штрафы для спецтехники по вывозу ТКО, чтобы дать возможность регоператорам обновить автопарки и разработать необходимые модели техники на базе отечественных предприятий.

В середине апреля вице-премьер Дмитрий Патрушев провел заседание, на котором призвал Минприроды ускорить реализацию проекта и подчеркнул, что задача — запустить серийное производство мусоровозов. В ППК РЭО рассчитывают, что автопром «будет выпускать модели на рынок по мере их готовности». Инженерно, однако, задача усложняется «постоянным перегрузом задней оси спецтранспорта, где находится прессующая установка, и тем, что в РФ не выпускается подруливающая ось, которая позволяет аккуратно проезжать по запаркованным дворам», говорит замгендиректора группы «ЭкоЛайн» Елена Вишнякова.

Часть технологических решений уже готова, рассказала “Ъ” Варвара Петрушина, операционный директор ООО «РГ-Техно», принимающего участие в разработке машин. Уже спроектированы кузов и навесное оборудование. Работа ведется над шасси, в ней участвует ряд автопроизводителей, в том числе научно-технический центр КамАЗа. Параллельно подобные разработки проводят в КНР: «машины с шасси китайского производства могут появиться уже осенью текущего года».

Впрочем, полагает госпожа Петрушина, серийное производство больших машин возможно не раньше чем через два года: «Мы к этому пока не готовы, а китайцы не слишком заинтересованы поставлять такую продукцию на российский рынок».

Пока проблему нехватки мусоровозов должно решать субсидирование. Как отмечает госпожа Вишнякова, «с текущей ключевой ставкой возможность закупать спецтехнику сильно ограничена, если не сказать заблокирована». Но «учитывая поручения Дмитрия Патрушева, можно рассчитывать, что отрасль все же получит российский мусоровоз с подруливающим шасси» в обозримой перспективе.

Анна Королева