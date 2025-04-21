В мусоре не находится согласия

Попытки Минприроды активизировать «мусорную реформу» тормозит неторопливость регионов в документальном оформлении планов по строительству новых перерабатывающих заводов — 35 субъектов РФ не внесли необходимых данных в федеральную информсистему. Основной причиной в публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (ППК РЭО) называют затягивание оформления участков и согласования проектной документации, но речь, скорее, идет о внутренних проблемах регионов. Отсутствие же этой информации может стать препятствием для федерального финансирования новых объектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нерасторопность регионов в оформлении проектов может оставить их без новой мусорной инфраструктуры

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Нерасторопность регионов в оформлении проектов может оставить их без новой мусорной инфраструктуры

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Мотивированное Белым домом Минприроды (о расставляющих отраслевые приоритеты поручениях «экологического» вице-премьера Дмитрия Патрушева “Ъ” писал 17 марта) торопит регионы с документальным оформлением планов по строительству новых мощностей для переработки ТКО.

Для финансирования «мусорной реформы» федеральному центру необходимо понимать, как именно будут расходоваться направляемые на эти цели средства.

Как сообщила ППК РЭО, на текущий момент в 85 субъектах федерации уже утверждены «дорожные карты» по созданию инфраструктуры обращения с отходами. Власти регионов должны внести утвержденную проектно-сметную документацию в Федеральную государственную информационную систему учета ТКО, но 35 субъектов РФ сделали это не полностью или не вовремя (это зона ответственности губернаторов, профильных министерств и департаментов природопользования региональных администраций).

Новая инфраструктура — опора реформы обращения с ТКО, и отсутствие документации в системе означает, что ряд субъектов РФ «уже не укладываются в сроки строительства заводов по сортировке и переработке отходов», говорит замглавы Минприроды Денис Буцаев. «Есть ряд рисков для регионов, но государство будет настаивать на выполнении обязательств в полном объеме и в срок, так как от этого зависит выполнение целей нацпроекта "Экологическое благополучие"»,— заявили “Ъ” в РЭО.

По данным оператора, основная причина задержек — затягивание оформления участков и согласования проектов.

Напомним, запущенный в 2025 году нацпроект «Экологическое благополучие» требует к 2030 году сортировки 100% объема ТКО, захоронения не более чем 50% и вовлечения в хозоборот не менее 25% отходов в виде вторичных ресурсов и сырья. С 2019 года в России создано 295 предприятий по обработке ТКО, новый этап реформы потребует к 2030 году более 230 новых объектов — объем инвестиций составит около 247 млрд руб.

В связи с необходимостью продолжать реформу федеральный центр вынужден искать способы ускорить реализацию необходимых мероприятий. Так, уже были сокращены сроки заключения концессионных соглашений на строительство мусоросортировочных комплексов (см. “Ъ” от 27 марта). Но сейчас желание продвинуть процесс столкнулось с внутренними региональными проблемами — центр, по сути, не видит данных, которые позволят оценить и «приземлить» необходимые расходы.

Трудности с землей и проектной документацией «на местах» вполне реальны. Как отмечает гендиректор консалтинговой компании ENV Ирина Демина, часто объекты размещения ТКО не соответствуют современным требованиям.

Срок действия проектной документации, если она была, истек, и на них зачастую размещаются отходы, не предусмотренные проектом. Чтобы построить современный полигон, нужна серьезная работа, которая иногда требует перевода земель из одной категории в другую.

Помимо транспортного удобства, участок должен соответствовать требованиям закона — например, отходы нельзя захоранивать в границах населенных пунктов. К тому же в 2023 году была продлена возможность эксплуатации объектов размещения ТКО без документов до 2026 года. «Пока такие отсрочки продолжаются, мотивации развивать сферу ТКО, очевидно, не появится»,— уверена госпожа Демина.

Однако проблемы строительства инфраструктуры глубже, чем согласование документации, полагает эксперт Института экологии НИУ ВШЭ Ирина Тельнова: «Еще в начале "мусорной реформы" была выбрана неверная модель — нужно было направлять госсредства не на получение вторичных материальных ресурсов, а на стимулирование спроса на них. Бизнес мало заинтересован в развитии этой сферы, власти регионов сталкиваются с проблемами». Государство, впрочем, пытается стимулировать и спрос — но тяготеет к простым и несовершенным технологиям: примером стали искусственные грунты, производство которых теперь сможет позволить регоператорам выполнять нормативы по утилизации (см. “Ъ” от 9 апреля).

Анна Королева