Первым делом Украина

28–29 апреля главы МИДов стран БРИКС провели первую в этом году встречу министерского уровня в Бразилии. Среди заранее заявленных тем значились вопросы регулирования искусственного интеллекта, использование национальных валют в торговле, борьба с бедностью и изменением климата. Но по факту, как уже не раз случалось на международных встречах такого уровня, главным вопросом вновь оказались вооруженные конфликты, прежде всего на Украине. С подробностями из Рио-де-Жанейро корреспондент “Ъ” Анастасия Домбицкая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел Сергей Лавров (второй слева)

Фото: Pilar Olivares / Reuters Министр иностранных дел Сергей Лавров (второй слева)

Фото: Pilar Olivares / Reuters

«Это заседание проходит в момент, когда наша роль как группы более важна, чем когда-либо»,— заявил глава МИД Бразилии Мауру Виейра, открывая первое министерское заседание с момента перехода председательства БРИКС от России к Бразилии во вторник, 29 апреля.

Хотя бразильская сторона ранее обозначила среди приоритетов своего председательства вопросы глобального характера, встреча глав МИДов ясно показала: обстановка в мире пока мешает сосредоточиться исключительно на этих темах.

C первых минут министр иностранных дел Бразилии обратил внимание коллег на то, что человечество сегодня сталкивается с критическим числом проблем, таких как чрезвычайные гуманитарные ситуации, вооруженные конфликты, политическая нестабильность и эрозия многосторонности. «Эти кризисы бросают вызов самим основам международного мира и безопасности и требуют подтверждения приверженности коллективным действиям»,— указал председатель.

Как следовало из приветственной речи Мауру Виейры, в Бразилии уверены, что клуб одиннадцати экономик, куда помимо Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР теперь входят Египет, Иран, ОАЭ, Эфиопия, Индонезия, а также Саудовская Аравия (еще не завершившая процесс вступления в БРИКС), призван сыграть ключевую роль в укреплении принципов международного права, содействии реформированию многосторонних институтов, а также в поддержке мирного урегулирования конфликтов.

В конечном счете все это должно привести к формированию многополярного мира, «где безопасность — это не привилегия немногих, а право всех», пояснил Мауру Виейра.

Впрочем, с учетом продолжающихся военных конфликтов — в частности, в секторе Газа и на Украине — все понимали, что до всеобщей безопасности еще очень далеко. Но господин Виейра не терял надежд. Так, говоря о ситуации на Украине, он не преминул напомнить, что Бразилия наряду с Китаем была в числе инициаторов создания группы «Друзей мира» — международной платформы на базе ООН, которая занимается поиском мирных решений украинского кризиса.

Об этой инициативе накануне визита в Рио-де-Жанейро вспоминал и глава МИД РФ Сергей Лавров, который в интервью бразильской газете O Globo допустил, что площадка имеет шансы стать авторитетным клубом стран Глобального Юга и Востока. При этом он подчеркнул важность того, чтобы участники «Группы друзей» учитывали первопричины кризиса.

В прошлом, как известно, несколько стран БРИКС — среди них и Бразилия, и Китай, и ЮАР — уже представили российской стороне свои планы украинского урегулирования, а африканцы даже посещали Москву с особой миссией. Но, невзирая на стремление этих стран сыграть роль посредников в украинском конфликте, продвижения по какому-либо из этих треков так и не произошло. В Москве об инициативах высказывались позитивно, отмечая общие позиции, однако все это время показывали, что ждут шагов совсем с другой стороны.

С какой именно, российские официальные лица не скрывают.

В интервью O Globo Сергей Лавров обстоятельно высказался о ходе переговорного процесса между Россией и США по украинской проблематике, дав понять, что только эти контакты внушают надежду на разрешение конфликта.

«Между Москвой и Вашингтоном продолжается диалог по поиску путей урегулирования. Надеемся, что он даст взаимоприемлемые результаты»,— заключил он.

Надежду на это выразили по итогам дискуссий и министры иностранных дел других стран БРИКС. «Как показала дискуссия, все участники заинтересованы в том, чтобы украинский конфликт, который связан прежде всего с безудержным расширением НАТО и с откровенно русофобской политикой режима в Киеве, был урегулирован как можно скорее на справедливой основе»,— заявил замглавы МИД России, шерпа в БРИКС Сергей Рябков 29 апреля, подводя промежуточные итоги.

Анастасия Домбицкая