Проект Gloraх на Гребном канале в Нижнем Новгороде подорожал до 42,1 млрд рублей

Девелопер Gloraх инвестирует 42,1 млрд руб. в строительство жилья и сопутствующей инфраструктуры на Гребном канале в Нижнем Новгороде. Ранее в компании объем инвестиций в проект оценивали в 30 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект Gloraх Гребной канал в Нижнем Новгороде

Фото: Gloraх Проект Gloraх Гребной канал в Нижнем Новгороде

Фото: Gloraх

По данным компании, общая площадь участка под реализацию проекта Gloraх Гребной канал составляет 14,7 га, площадь недвижимости без учета объектов социальной инфраструктуры — более 300 тыс.кв. м. В проект войдет пять многосекционных домов переменной высотности от 1 до 13 этажей.

В начале апреля проект первого дома получил положительное заключение госэкспертизы. Сейчас компания готовится к получению разрешения на его строительство.

Ввести в эксплуатацию первый дом планируется в 2027 году. Завершение строительства всего комплекса запланировано на 2031 год.

Андрей Репин