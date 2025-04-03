Экспертиза одобрила проект строительства первого дома по КРТ на Гребном канале

Проект строительства многоквартирного дома №1 (по генплану) на набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде получил положительное заключение экспертизы. Информация об этом появилась в реестре экспертиз 2 апреля 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эскизный проект КРТ на Гребном канале

Эскизный проект КРТ на Гребном канале



Дом со встроенными помещениями общественного назначения и стоянкой автомобилей будет строить ООО «Спецзастройщик "Берег"» (принадлежит Glorax) на участке напротив домов №№321-533 в слободе Подновье.

Негосударственную экспертизу проектно-сметной документации проводило ООО «Проммаш тест экспертиза». Проект готовили ООО «Байкалпроджект», ООО «Центр Сертификации "Татсерт"» и ООО АСБ «Парсек».

Как писал «Ъ-Приволжье», Glorax, выкупивший «Берег» у прежних собственников вместе с правом на земельный участок на набережной Гребного канала, реализует проект комплексного развития территории (КРТ) на площади 14,7 га. Он предусматривает создание за 15 лет 101 тыс. кв. м жилья, что увеличит население этой территории более чем вдвое. Инвестиции в проект оценены в 30 млрд руб. На социальную инфраструктуру нового комплекса из бюджета области потребуется ориентировочно 1,65 млрд руб., на берегоукрепление набережной — еще почти 5 млрд

Галина Шамберина