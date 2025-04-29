Новосибирские единороссы зарегистрировали участников праймериз

Оргкомитет по проведению электронного предварительного голосования по отбору кандидатов от «Единой России» (ЕР) на сентябрьские выборы 2025 года подвел итоги первого этапа процедуры. На участие в праймериз подано 578 заявок.

Во второй половине мая пройдет ЭПГ перед выборами в законодательное собрание Новосибирской области и горсовет Новосибирска. По данным пресс-службы регионального отделения ЕР, для участия в праймериз в областной парламент зарегистрировано 302 кандидата, в городской — 276.

В заксобрание избираются 76 депутатов (38 в одномандатных округах, 38 — по партспискам), в горсовет — 50 (все в одномандатных округах). Выборы пройдут в сентябре 2025 года.

Валерий Лавский