Возраст скажется на фракции единороссов

Около 80% членов фракции «Единой России» в законодательном собрании Новосибирской области намерены участвовать в сентябрьских выборах нового созыва регионального парламента. В их числе спикер Андрей Шимкив, оба его заместителя-единоросса, а также руководители всех комитетов и комиссий. Но ряд ветеранов новосибирской политики, включая Николая Мочалина и Сергея Титкова, покинут депутатские кресла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Титков, решивший не переизбираться в заксобрание, отработал депутатом больше половины своей жизни

Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ Сергей Титков, решивший не переизбираться в заксобрание, отработал депутатом больше половины своей жизни

Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

24 апреля завершилась подача заявлений на участие в электронном предварительном голосовании (ЭПГ) «Единой России» (ЕР) перед сентябрьскими выборами. В Новосибирской области праймериз организованы для определения кандидатов от партии в заксобрание региона и горсовет Новосибирска. Итоги первого этапа процедуры еще не подведены. На сайте праймериз к 28 апреля были зарегистрированы в Новосибирской области в общей сложности 524 заявления (на процесс регистрации отводится пять рабочих дней).

В новосибирском заксобрании 76 депутатов, половина из которых избирается по партийным спискам, половина — в одномандатных округах. Очередные выборы пройдут в сентябре этого года. Фракция ЕР в действующем седьмом созыве насчитывает 45 депутатов.

По данным «Ъ-Сибирь», как минимум 35 из них планируют вновь принять участие в избирательной кампании. На сайте ЭПГ указаны 34 действующих депутата. Среди них нет Ильгизы Лотфуллиной, но в ее офисе «Ъ-Сибирь» заверили, что депутат подала заявление и обязательно поучаствует в праймериз.

В числе кандидатов оказались все единороссы, занимающие в областном парламенте руководящие посты. Заявления подали спикер Андрей Шимкив, его заместители Майис Мамедов и Ирина Диденко (она возглавляет и комитет по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности), а также все руководители других комитетов и постоянных комиссий: Игорь Умербаев, Денис Субботин, Валерий Ильенко, Игорь Гришунин, Вениамин Пак, Олег Подойма, Александр Шпикельман и Дмитрий Козловский.

Несколько ветеранов новосибирской политики решили завершить депутатскую деятельность.

«Я в законодательном собрании с 1997 года на общественных началах. В целом у меня трудовой стаж 52 года, из них на ЗЖБИ-4 отработал 44 года. 13 мая мне (дай бог) исполнится 73 года. Я из прошлого века и утомил уже и избирателей, и депутатов, и чиновников. В моем возрасте пора на покой. Не надо мешать молодым. Они умнее, энергичнее»,— объяснил «Ъ-Сибирь» свое решение Николай Мочалин (округ №19).

Впрочем, в праймериз будут участвовать его дочь Екатерина Козловская и ее муж Дмитрий Козловский.

«Баллотироваться не планирую. Я пять раз избирался в заксобрание, до этого тоже есть опыт депутатства, так что депутатом я работаю большую часть жизни. Мне 70 лет. Считаю, что, в принципе, поработал нормально»,— сказал, в свою очередь, «Ъ-Сибирь» Сергей Титков (в 2020 году избран по партсписку).

Помощник депутата Анатолия Жукова, которому в октябре прошлого года также исполнилось 70 лет, сообщила «Ъ-Сибирь», что и он на этот раз не будет бороться за мандат. С 2005 года господин Жуков избирался в одномандатном округе №7 четыре раза подряд. Не будут участвовать в выборах Василий Иваков (округ №6) и Юрий Кошкин, получивший мандат в 2020 году по итогам голосования за партсписки.

23 апреля, выступая на круглом столе, посвященном предварительным итогам подачи заявлений на участие в ЭПГ, член генсовета партии Сергей Перминов заявил, что обновление депутатского корпуса «Единой России» в целом в стране превысит 50%. Электронное предварительное голосование ЕР пройдет с 19 по 25 мая. Его итоги подведут не позднее 28 мая.

Валерий Лавский