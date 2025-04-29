Pirelli избавился от контроля китайской Sinochem

Итальянский производитель шин Pirelli заявил вчера, 28 апреля, что вышел из-под контроля китайской Sinochem. Это было осуществлено за счет выпуска «золотых акций» для правительства Италии.

Sinochem — крупнейший акционер Pirelli с 37-процентной долей в акционерном капитале итальянской компании. Еще в 2023 году правительство Италии, второй по величине акционер производителя шин, обеспокоилось тем, что китайские инвесторы получали все больше влияния в Pirelli. Кроме того, власти опасались, что технологии итальянского производителя окажутся в распоряжении Пекина.

В итоге правительство Италии добилось ограничения возможностей Sinochem вмешиваться в дела компании. Правление тогда проголосовало за то, чтобы важнейшие решения принимались при поддержке четырех пятых акционеров.

За выпуск «золотых акций» в понедельник проголосовали 9 из 15 членов совета директоров. Против высказались как раз представители Sinochem.

Китайская госкорпорация в ответ заявила, что категорически не согласна с решением совета директоров Pirelli. Кроме того, Sinochem утверждает, что в постановлении о «золотых акциях» не было пункта, лишающего ее контроля. О своих дальнейших шагах китайская компания не сообщила.

Кирилл Сарханянц