Дональд Трамп установил антирекорд досрочно

В Мичигане 29 апреля состоится митинг в честь 100 дней Дональда Трампа на посту главы государства, его организовал сам политик. Белый дом назвал этот период «самым монументальным и историческим за все время американских администраций». В то же время уровень одобрения работы президента достиг рекордно низких показателей за последние 70 лет. Как оценивают деятельность республиканца в США? Подробности — у Екатерины Вихаревой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nathan Howard / Reuters Фото: Nathan Howard / Reuters

«Если я не буду президентом, все будут в заднице»,— лаконично прокомментировал Дональд Трамп свои 100 дней президентства в интервью журналу The Atlantic. Однако часть электората все же усомнилась в правильности своего выбора. Согласно опросу The Washington Post, ABS News и Ipsos, менее 40% американцев одобряют политику республиканца. При этом в аналогичный период рейтинг поддержки Джо Байдена и Барака Обамы достигал около 50% и 70% соответственно. Показатель Трампа стал как его личным, так и общенациональным антирекордом впервые за последние 70 лет. Впрочем, падение рейтингов — это исключительно вина самого политика, считает старший колумнист издания Politico Джонатан Мартин, ведь со стороны оппозиции, по сути, не предпринималось никаких активных действий:

«Это человек, который думал, что преобразит правительство, буквально верил, что сэкономит миллиарды долларов в федеральном бюджете, а в итоге осознал, что знал об этом далеко не так много. В результате он оставил после себя наследие: несколько скромных, но серьезных программ, которые фактически пошли ко дну, не добившись реальных значимых бюджетных сокращений. Он привел в команду человека, который собирался урезать госпрограммы, так что это неизбежно стало бы политически непопулярным. И, о неожиданность, Илон уходит до наступления лета, а удар по рейтингам получил Дональд Трамп».

В обществе укрепляется мнение, что глава Белого дома заходит слишком далеко. Инициативы об отмене права на гражданство по рождению и закрытии Министерства образования имеют минимальную популярность. Экономические реформы, составляющие основу предвыборной программы президента, сегодня поддерживают лишь около 40% американцев, а большинство граждан ожидают рецессию. Уже нельзя отрицать финансовую несостоятельность Трампа, считает политический комментатор, ведущий радиопрограммы The David Pakman Show Дэвид Пакман: «В первый раз он был просто хаотичным крикуном, который притворялся президентом. Теперь же экономическая грамотность в какой-то степени бьет Трампа по лицу. Избиратели интуитивно начинают осознавать, даже если раньше не понимали этого умом, что его экономика движется не в том направлении. Король тарифов продал им змеиное масло, и теперь приходит время расплаты. Более высокие цены, слабые рынки, никаких реальных побед.

И последняя новость: Трамп планирует провести митинг, будто это именно то, что сейчас нужно. Митинг, чтобы напомнить людям, что их надули, но зато из самых патриотичных побуждений».

На фоне непоследовательной политики Трампа, федеральные суды все чаще блокируют его указы. И большинство американцев это поддерживают. По данным опроса, две трети респондентов уверены, что суды не мешают президенту, а контролируют соблюдение закона. Пользователи и СМИ публикуют десятки видео, высмеивающих политику Трампа за первые 100 дней в должности. Так, издание GZERO Media выпустило серию роликов, где он представлен в образе куклы-марионетки:

«Добрый день. После того как мы очень решительно переименовали Мексиканский залив в Американский, мы сразу же вводим и другие изменения. Европа теперь будет называться Восточной площадью Америки, Панамский канал станет Американским каналом Трампа, и, конечно же, Турция будет теперь называться Курица, потому что можем. Ах да, Венгрию мы переименуем в Томимый Жаждой. Но не переживайте, премьер-министр там сделает все, что я ему скажу. Америка больше не позволит никому говорить нам, как что называть. Это как с местоимениями, все, с этим покончено».

Тем временем советники Дональда Трампа исполняют его поручения только после повторного подтверждения, об этом пишет The Atlantic. Это необходимо, поскольку глава Белого дома часто «несет всякую чушь».

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Валерия Калинина