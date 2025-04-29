В Госдуме допустили участие войск КНДР в боях на других участках фронта

Военнослужащие КНДР завершили задачи в Курской области и готовятся к выполнению новых. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он не исключил, что корейские войска примут участие в боях на других участках СВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Это решение главнокомандующего. Как он решит, так и будет, но исключать я бы этого не стал»,— сказал господин Картаполов на международном форуме «Великое наследие — общее будущее» в Волгограде (цитата по «Интерфаксу»).

Глава комитета выступил за участие корейских военнослужащих в параде Победы 9 мая.

26 апреля начальник Генштаба армии России Валерий Герасимов в докладе президенту особо отметил помощь КНДР в действиях против украинской армии в Курской области. Президент России Владимир Путин лично поблагодарил главу КНДР Ким Чен Ына и все руководство страны за помощь корейских военнослужащих в боях в Курской области.