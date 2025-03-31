Росприроднадзор требует 580,6 млн рублей с воронежского «Благоустройства»

Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора обратилось в арбитражный суд Воронежской области с заявлением к местному ООО «Благоустройство». Сумма требований — 580,6 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел. Иск принят к производству. Заседание по нему назначено на 2 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В июне 2024 года Росприроднадзор направил компании требование о добровольном возмещении 580,6 млн руб. ущерба, причиненного почвам от незаконного размещения отходов в городе Борисоглебск.

В 2021 году в ходе плановой проверки работы полигона твердых бытовых отходов, который эксплуатирует компания, инспекторы управления выявили порядка 90 нарушений природоохранного законодательства. Также они установили незаконное размещение отходов на смежном с полигоном земельном участке — как сообщалось ранее, свалка была присыпана грунтом, состояла, в том числе из запрещенных к захоронению отходов.

Специалисты воронежского филиала ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по ЦФО» выявили, что незаконное захоронение отходов было произведено на площади более 8 тыс. кв. м с глубиной залегания от 2,5 до 3 м.

По данным Rusprofile, ООО «Благоустройство» основано в 2011 году. Основным видом деятельности является обработка и утилизация опасных отходов. Уставный капитал — 7,9 млн руб. Единственным учредителем указан Валерий Лапа, ему принадлежит 0,04%. С 2015 года компанию контролировали Николай Пашков и Сергей Павлов. 2024 год общество отработало с выручкой в 42 млн руб. и чистым убытком в 124 тыс. руб. Годом ранее выручка составляла 40 млн руб., а чистая прибыль — 1,8 млн руб. Компания находится в процессе ликвидации. Руководитель ликвидационной комиссии — Наталья Щалпегина.

Егор Якимов