Экологические службы Петербурга собрали за неделю более 35 тонн опасных отходов

За прошедшую неделю, с 21 по 27 апреля, аварийные службы Петербурга приняли от жителей города 381 сообщение по вопросам экологической безопасности. 35,4 тонн опасных отходов собраны в рамках функционирования системы приема отходов от населения. Об этом сообщили в комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

По информации ведомства, специалисты экологической аварийной службы ГБУ «Экострой» выполнили в течение недели 33 выезда для обследования территорий после ликвидации аварийных ситуаций, а также по одному выезду, связанным со ртутным и иным химическим загрязнением.

В то же время суда и сотрудники СПб ГКУ «Пиларн» совершили 14 выездов для проверки сообщений о разливах нефтяных продуктов. Акватория реки Смоленки в районе моста Кораблестроителей и реки Охты в районе улицы Химиков, д. 18, обработаны активной пеной. Из Смоленки собрано 1 тыс. кг нефтеводяной смеси. По остальным адресам следов загрязнений не обнаружено, уточнили в ведомстве.

На утилизацию и обезвреживание опасных отходов отправлено 27,3 т автомобильных покрышек, 3,3 т бытовой, электронной и компьютерной техники, более 2 т батареек и аккумуляторов, около 1,4 т химических отходов, 860 кг люминесцентных и светодиодных ламп, 360 кг просроченных лекарственных препаратов, 12 кг термометров и 3 кг противогазов.

Как сообщал «Ъ-СПб», на прошлой неделе аварийными службами города было собрано около 29 тонн опасных отходов.

Андрей Кащавцев