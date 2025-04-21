Экологические службы Петербурга собрали около 29 тонн опасных отходов за неделю

За минувшую неделю, с 14 по 20 апреля, аварийные экологические службы Петербурга приняли от жителей города 486 сообщений по вопросам экологической безопасности. Об этом отчитались в комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

Специалисты аварийной службы ГБУ «Экострой» за указанный период выполнили 49 выездов, из них 42 — для проведения обследований после ликвидации аварийных ситуаций, два выезда, связанные с ртутным загрязнением и проливом нефтепродуктов, и пять — на иные химические загрязнения. Собрано 55 нефтесодержащих и 5 кг ртутьсодержащих отходов.

В свою очередь, суда и персонал СПб ГКУ «Пиларн» совершили восемь выездов для проверки сообщений о нефтеразливах — на острове Декабристов в колодце было собрано 3 тыс. кг нефтеводяной смеси, активной пеной обработаны акватории реки Смоленки в районе моста Кораблестроителей, Итальянского пруда в Кронштадте и Сидоровского канала в Ломоносове.

В рамках действующей в Петербурге программы приема от населения опасных отходов их за неделю было собрано 28,9 тонн. На утилизацию и обезвреживание, в частности, отправлены 21,5 т автопокрышек, 2,7 т батареек и аккумуляторов, 1,8 т бытовой, электронной, компьютерной и оргтехники, почти 1,3 т химических отходов, уточнили в комитете.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что власти Санкт-Петербурга намерены создать в Смольном специальную комиссию по охране редких видов животных и растений. Ее должен возглавить председатель комитета по природопользованию Кирилл Соловейчик.

Андрей Цедрик