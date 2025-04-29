CNN: за три месяца президентства Трампа были уволены 121 тыс. госслужащих
За первые три месяца второго президентского срока Дональда Трампа были уволены как минимум 121 тысяча государственных служащих. Об этом сообщил телеканал CNN. Авторы уточнили, что это число в два раза превышает количество зафиксированных увольнений в любой другой отрасли.
Как уточнили авторы исследования, по данным компании по подбору персонала Challenger, Gray & Christmas, количество сокращенных государственных служащих может достигать 280 тысяч. Сильнее всего увольнения ударили по Агентству США по международному развитию (USAID). После нескольких месяцев сокращений Госдепартамент официально объявил о закрытии USAID.
Отчет CNN основан на данных федеральных ведомств, сведениях от сотрудников, внутренних документах, заявлениях официальных лиц и материалах других СМИ. При этом в исследовании не учтены данные о восстановленных в должности, находящихся в административном отпуске или уволившихся по собственному желанию.
Подробнее о ситуации с USAID — в материале «Ъ» «Агентство развития и раздора».