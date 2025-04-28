В Испании восстановлено более 20% электроэнергии

Более 5,5 тыс. МВт электроэнергии в Испании обеспечивается за счет автономного производства или внешней поддержки со стороны Франции, сообщила компания-оператор Red Electrica. При этом восстановлено свыше 1/5 (20%) электроэнергии в стране.

«Подача электроэнергии постепенно восстанавливается во всех электрических зонах страны, 45% подстанций передающей сети уже находятся под напряжением»,— уточняется в заявлении Red Electrica в социальной сети X.

Масштабное отключение электричества произошло сегодня, 28 апреля, почти на всей территории Испании. Red Electrica уточнила, что на восстановление потребуется до десяти часов. Сбой также затронул Португалию, Францию и Андорру. По данным агентства Reuters, в связи с произошедшим МВД Испании объявило о введении режима ЧС в трех регионах страны. Среди них — Мадрид, Андалусия и Эстремадура. Причины блэкаута выясняются.