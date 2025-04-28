Глава «Шабака» уходит в отставку

Глава израильской Общей службы безопасности («Шабак») Ронен Бар объявил, что 15 июня уйдет в отставку. Об этом сегодня, 28 апреля, написали израильские СМИ. Господин Бар заявил, что он чувствует личную ответственность за то, что спецслужбам не удалось обеспечить безопасность во время атаки 7 октября 2023 года. Он заявил о своей отставке во время мероприятия в память погибших сотрудников «Шабака».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ronen Zvulun / Reuters Фото: Ronen Zvulun / Reuters

В последние полтора месяца Ронен Бар находился в центре политического скандала. 16 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что собирается уволить его, Кабинет министров поддержал это решение.

Господин Нетаньяху тогда заявил, что потерял доверие к господину Бару после атаки боевиков палестинского движения «Хамас» 7 октября 2023 года. По словам премьер-министра, господин Бар слишком мягок и недостаточно агрессивен, чтобы восстановить репутацию «Шабака». Однако после этого петицию против увольнения Ронена Бара рассматривал Высший суд справедливости, который временно заблокировал решение премьер-министра. В воскресенье, 27 апреля, господин Нетаньяху обвинил главу «Шабака» в том, что тот лгал перед судом.

Яна Рождественская