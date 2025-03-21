Глава «Шабак» уволен по требованию Нетаньяху

Кабинет министров Израиля единогласно поддержал предложение премьер-министра Биньямина Нетаньяху об увольнении главы Общей службы безопасности («Шабак») Ронена Бара. Как сообщает The Times of Israel, последним рабочим днем господина Бара на этом посту будет 10 апреля, хотя, как заявили в офисе премьер-министра, ему, возможно, придется уйти и раньше, если к тому моменту будет одобрена кандидатура преемника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: GIL COHEN-MAGEN / Reuters, File Photo / Reuters Фото: GIL COHEN-MAGEN / Reuters, File Photo / Reuters

О намерении уволить Ронена Бара премьер-министр Нетаньяху заявил несколько дней назад, объяснив это отсутствием доверия к главе контрразведки. На предложение премьер-министра уйти по собственному желанию глава «Шабак» ответил отказом, поэтому Биньямину Нетаньяху пришлось выносить этот вопрос на заседание правительства. На заседании премьер отметил, что потерял доверие к Ронену Бару после событий 7 октября 2023 года. Господин Бар, по словам премьера Нетаньяху, «неподходящий человек для восстановления репутации» «Шабак». «У него мягкий подход, и он недостаточно агрессивен»,— заявил премьер.

Алена Миклашевская