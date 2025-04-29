Турпакеты по России перед майскими праздниками подорожали до 84 тыс. рублей

Средняя стоимость ночи в российских отелях на майские праздники (1–11 мая) выросла на 19% год к году, достигнув 6,3 тыс. руб., сообщает сервис «Островок». В «Яндекс Путешествиях» отмечают рост на 18% (до 8,5 тыс. руб.), в OneTwoTrip — на 12% (до 9 тыс. руб.). Турпакеты по России подорожали на 16,7%, до 84 тыс. руб.

Основные причины роста — высокий спрос и увеличение бронирований в пятизвездочных отелях (+35%). Несмотря на конкуренцию с зарубежными направлениями, около 70% поездок остаются внутренними. Лидеры спроса — Крым (бронирования выросли в 1,5 раза), Дагестан (в 2,5 раза), а также малые города: Рыбинск (+72%), Переславль-Залесский (+50%), Углич (+48%).

В Сочи, Москве и Петербурге цены выросли на 15–20%, в Калининградской области — на 30–40%. Однако 54% туристов выбирают апартаменты или отели без звезд. Загрузка отелей в Волгограде достигнет 92%, на Алтае — 75%.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Туристы нахватали звезд».