Туристы нахватали звезд

Высокая туристическая активность на предстоящих майских праздниках и опережающий рост спроса на пятизвездные отели привели к увеличению средней стоимости ночи в российских средствах размещения на 19% год к году. Несмотря на высокую конкуренцию с зарубежными направлениями, около 70% туристических поездок осуществляются внутри страны. Выраженное увеличение спроса показывают Крым, Дагестан и расположенные недалеко от Москвы малые города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Средняя стоимость забронированной ночи в России на 1–11 мая 2025 года составила 6,3 тыс. руб., увеличившись на 19% год к году, подсчитали в сервисе бронирования «Островок». В «Яндекс Путешествиях» отмечают, что показатель прибавил 18%, до 8,5 тыс. руб. В OneTwoTrip зафиксировали рост на 12%, до 9 тыс. руб. Средняя стоимость тура по России на майские праздники, по подсчетам Travelata.ru, составила 84 тыс. руб., рост на 16,7% год к году. В «Алеане» отмечают, что размещение в Сочи, Москве и Санкт-Петербурге за год подорожало на 15–20%, в Калининградской области — на 30–40%.

Средняя стоимость забронированной ночи на 1–11 мая 2025 года на популярных внутренних направлениях Выйти из полноэкранного режима Город Доля от общего числа бронирований по России (%) Стоимость (тыс. руб.) Изменение год к году (%) Санкт-Петербург 17 6,6 20 Москва 12 6,1 20 Казань 6 7,9 14 Нижний Новгород 3 8,3 22 Калининград 3 5,8 14 Сочи 3 6 15 Ярославль 2 7,5 25 Волгоград 1 7,2 26 Псков 1 5,8 18 Кисловодск 1 6,6 8 Открыть в новом окне Источник: «Островок».

Увеличение гостиничных тарифов прослеживается в контексте высокого спроса. В «Островке» отмечают, что отельных бронирований на 1–11 мая за год стало больше на 20%. Внутренние направления теряют долю из-за восстановления выездного потока, но формируют превалирующую долю поездок. Согласно OneTwoTrip, за год показатель размылся с 70% до 67% в общем объеме отельных заказов. В «Авиасейлс» оценивают долю России в структуре перелетов на майские праздники в 63%. Год к году показатель потерял 8 п. п.

Укрепление рубля в этом году стимулировало спрос на зарубежные направления: туристы, откладывавшие путешествия, воспользовались возможностью, говорит руководитель международных проектов «Слетать.ру» Любовь Воронина. Но небольшое число рабочих дней между праздниками само по себе привело к росту числа внутренних и зарубежных поездок. Путешественники в этом году начали планировать майские поездки еще зимой (см. “Ъ” от 11 февраля). Спрос на организацию командировок в даты майских праздников, по оценкам «OneTwoTrip для бизнеса» вырос на 61% год к году. Это связано с совмещением рабочих и развлекательных поездок.

Еще одним фактором роста средней стоимости бронирования внутри страны могло стать изменение структуры спроса. В «Островке» отмечают, что интерес к отелям уровня «пять звезд» внутри страны увеличился на 35% год к году, а их предложение — на 18%.

Подобные объекты начали открываться и в небольших городах, отмечают в «Островке». Но в структуре спроса дорогие объекты формируют лишь 3% бронирований. 54% гостей выбирают апартаменты и отели «без звезд».

Президент Cosmos Hotel Group Александр Биба говорит, что загрузка его сети на 1–11 мая в этом году составит 55–56%. В части регионов показатель выше. Так, в Волгограде в период 8–11 мая значение, по его словам, выросло на 12 п. п, до 92%, на Алтае — на 17 п. п, до 75%. В ГК «Мантера» отмечают, что цена размещения в прибрежных отелях сети год к году выросла на 10–15%.

Коммерческий директор УК «Васта Отель Менеджмент» Лусине Гуршудян говорит, что на курорте «Роза Хутор» количество бронирований на майские праздники выросло на 6% год к году, а 35% гостей увеличили продолжительность размещения. В итоге загрузка фонда составит более 60%. Объект в Угличе на выходные, по ее словам, на первые майские праздники заполнен на 100%. Средний тариф в гостиницах «Васта Отель Менеджмент» на 1–11 мая составил 8,3 тыс. руб., прибавив 10,1% год к году.

Наиболее востребованным внутренним направлением у организованных туристов на майские праздники, по данным «Слетать.ру», стал Краснодарский край, сформировавший 29,7% бронирований. Но год к году этот показатель сократился на 9 п. п. Спад продиктован ситуацией в Анапе: из-за разлива мазута в Черном море в конце прошлого года местные пляжи до сих пор закрыты для купания (см. “Ъ” от 22 апреля). За ним в этом году следуют Санкт-Петербург (12,9% продаж), Калининградская область (10,5%) и Кавминводы (10,4%).

В «Алеане» зафиксировали увеличение спроса на поездки в Крым на майские праздники в полтора раза, в Дагестан — в два с половиной раза. Интерес к Ярославской области вырос на треть, хотя и ограничен небольшим номерным фондом. Управляющий директор «Островка» Дарья Кочеткова считает путешествия в пределах своего или соседних регионов одним из ключевых трендов предстоящих праздников. Он прослеживается в условиях общего роста интереса к малым городам (см. “Ъ” от 14 декабря 2024 года). По данным «Островка», число майских бронирований в Рыбинске выросло на 72% год к году, в Переславле-Залесском — на 50%, Угличе — на 48%, Выборге — на 31%, Суздале — на 25%.

Александра Мерцалова