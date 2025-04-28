Индия купила у Франции истребители Rafale

Правительство Индии заключило с Францией контракт на поставку 26 истребителей Rafale-M и Rafale-D. Как пишет индийская газета The Hindu, сумма сделки составила 64 млрд рупий (около $7,4 млрд).

«Соглашение включает передачу технологий для интеграции отечественного оружия в Индии. Оно также включает создание производственного предприятия для фюзеляжа Rafale, а также предприятий по техническому обслуживанию и капитальному ремонту авиационных двигателей, датчиков и оружия в Индии. Ожидается, что сделка создаст тысячи рабочих мест»,— сказано в пресс-релизе Минобороны Индии.

С индийской стороны соглашение подписывал министр обороны Раджнатх Сингх, а с французской — его коллега Себастьян Лекорню. Самолеты будут поставлять с 2028 по 2030 год, а экипаж пройдет обучение во Франции и Индии. Сейчас в Индии уже эксплуатируют 36 самолетов Rafale, приобретенных в 2016 году.

Как пишет The Hindu, французские истребители должны заменить российские МиГ-29К. Им начали искать альтернативу в связи с приближением срока вывода из эксплуатации и «низкими показателями доступности». О планах замены российских самолетов французскими индийское новостное агентство ANI писало еще в июле 2023 года.

Екатерина Отрашкевич