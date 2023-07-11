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Коммерсантъ FM
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Индия готова закупить у Франции 26 истребителей и 3 подлодки

Премьер-министр Индии Нарендра Моди одобрил закупку у Франции 26 истребителей Rafale M и 3 подводных лодок Scorpene для ВМФ страны, сообщает индийское новостное агентство ANI, ссылаясь на источники в правительстве. Ожидается, что контракты на поставку будут подписаны во время визита господина Моди во Францию, который состоится с 14 по 16 июля.

Истребители Rafale M закупаются Индией для использования на авианосце местного производства Vikrant и должны заменить российские МиГ-29, чей срок эксплуатации подходит к концу. Сейчас в распоряжении Индии 2 эскадрильи МиГ-29К по 18 истребителей в каждой, которые базируются на втором авианосце страны Vikramaditya.

В 2016 году Индия уже закупала у Франции 36 многоцелевых истребителей Rafale. Сумма той сделки составила €7,9 млрд. Нынешняя покупка обойдется правительству Индии почти в €3 млрд, утверждает Bloomberg. В администрациях Эмманюэля Макрона и Нарендры Моди информацию о готовящемся соглашении между Францией и Индией не комментируют.

Во время первого визита Нарендры Моди в прошлом месяце Индия подписала с США ряд оборонных соглашений, включая совместный проект General Electric и государственной индийской компании Hindustan Aeronautics по производству двигателей F414, используемых в истребителях. Кроме того, немецкая Thyssenkrupp и индийская Mazagon Dock Shipbuilders предварительно договорились о совместном строительстве подводных лодок для ВМС Индии.

Наконец, в прошлом году Hindustan Aeronautics подписала соглашение с французской Safran о создании совместного предприятия, которое займется выпуском двигателей для индийских вертолетов, которые также должны заменить находящиеся на вооружении ВВС Индии вертолеты российского производства.

Об июньском визите Нарендры Моди в США читайте в материале «Ъ» «Китайский подтекст индийского визита».

Кирилл Сарханянц

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