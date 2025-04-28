В подольской полиции взяли пятерых

В Московской области пятерым сотрудникам полиции предъявлено обвинение в совершении коррупционных преступлений. Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Московской области задержаны пятеро сотрудников УМВД России по городскому округу Подольск. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в получении взятки и посредничестве во взяточничестве (ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Следствием установлено, что с 4 по 24 апреля 2025 года обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, получили от местного жителя 15 млн руб. за невыявление новых эпизодов и непривлечение иных фигурантов по уголовному делу, находящемуся в производстве региональной полиции. По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемых избраны меры пресечения.

В ГУ МВД по Московской области сообщили, что в отношении фигурантов проводятся служебные проверки. По их результатам может быть принято решение об их увольнении из полиции по отрицательным мотивам.

Николай Сергеев