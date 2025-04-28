Путин продлил для мигрантов срок легализации в России

Президент России Владимир Путин продлил до 10 сентября срок легализации мигрантов в стране. До этого числа иностранцы и лица без гражданства, которые находятся в России нелегально, должны урегулировать свой правовой статус или покинуть страну. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно предыдущему указу, мигрантам следовало урегулировать свой правовой статус до 30 апреля. Глава государства подписал указ в декабре 2024 года.

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