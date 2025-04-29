Административные дела в протоколировании не нуждаются

Правительство не поддержало инициативу депутата Госдумы Натальи Каптелининой («Единая Россия») о введении обязательного протоколирования судебных заседаний по делам об административных правонарушениях. Об этом говорится в проекте официального отзыва на внесенные единороссом поправки, который 28 апреля утвердила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Сейчас составление протокола обязательно только при рассмотрении дел об административных правонарушениях коллегиальным органом. Для судов такой обязанности Кодекс об административных правонарушениях не предусматривает, хотя и запрета тоже нет, напомнили в правительстве: лицо, чье дело рассматривают, вправе заявить ходатайство о протоколировании процесса, а судья обязан это ходатайство рассмотреть.

Факультативность ведения протокола в данном случае предусмотрена в том числе и с учетом специфики рассмотрения дел об административных правонарушениях, которые должны разрешаться в сокращенные сроки, отмечается в проекте отзыва. Кроме того, установление императивного правила о протоколировании судебных заседаний по таким делам может привести к увеличению нагрузки на судей и потребовать дополнительных бюджетных расходов, что не отражено в финансово-экономическом обосновании к законопроекту. Наконец, в пояснительной записке автор инициативы не приводит данных, объективно подтверждающих неэффективность существующего регулирования и наличие проблем в правоприменительной практике, подчеркивает правительственная комиссия.

Анастасия Корня