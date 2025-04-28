МАГАТЭ: сбой в электросети Испании не повлиял на ядерную безопасность

Отключение электричества в Испании никак не отразилось на безопасности АЭС в стране. Об этом сообщил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. По данным испанского агентства EFE, свет пропал сегодня днем, 28 апреля, около 12:30 по местному времени (13:30 мск).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Susana Vera / Reuters Фото: Susana Vera / Reuters

«МАГАТЭ получила от ядерного регулятора Испании подтверждение, что ситуация стабильна и под контролем. Ядерная и физическая безопасность не скомпрометированы»,— написал господин Гросси в социальной сети X. По его словам, некоторые станции используют внешние резервные источники электроэнергии.

Масштабное отключение электричества затронуло большую часть Испании, Португалию, Андорру и несколько регионов Франции. В городах, где произошел блэкаут, остановился общественный транспорт, возникли проблемы с мобильной связью и интернетом. Как предположили португальские власти, сбой мог стать следствием кибератак.