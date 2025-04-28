Число ветеранов ВОВ за год сократилось в Петербурге на 7000 человек

В Санкт-Петербурге на сегодняшний день проживают 48 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны. За год их стало меньше на 7000 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Статистику во время пресс-конференции, посвященной празднованию 80-летия Победы, представила председатель комитета по социальной политике Елена Фидрикова. На начало мая прошлого года в Северной столице проживали 55 тыс. ветеранов.

Госпожа Фидрикова добавила, что в городе насчитывается 150 тыс. детей войны. Около 39 тыс. пенсионеров — жители Блокадного Ленинграда, 3700 человек — труженики тыла, а еще 4300 петербуржцев — несовершеннолетние узники фашистских лагерей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ветераны и блокадники смогут бесплатно прокатиться по рекам и каналам Петербурга.

Татьяна Титаева