Ветераны и блокадники смогут бесплатно прокатиться по рекам и каналам Петербурга

Ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда будут бесплатно катать по водным маршрутам в честь 80-летия Победы. О периоде действия льготных поездок сообщили в комитете по транспорту Санкт-Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

Компания «ВодоходЪ» с мая по октябрь будет предоставлять бесплатные билеты на речные круизы из нескольких городов, включая Петербург. «Астра Марин» безвозмездно прокатит блокадников и ветеранов по Неве и Финскому заливу, по рекам и каналам. Программа также включает маршруты в Петергоф и Кронштадт.

Подобное предложение есть и у компании «Нева Тревел». С 3 по 12 мая лица, входящие в эти льготные категории, смогут бесплатно проехать на метеорах по маршрутам «Санкт-Петербург — Кронштадт (Остров фортов)» и обратно, а также «Санкт-Петербург — Петергоф» и обратно.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что первая репетиция Парада Победы прошла в Петербурге 22 апреля.

Татьяна Титаева