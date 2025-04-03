К смертельной экскурсии поданы иски

На процессе по делу о смертельной экскурсии по подземной реке Неглинке в Москве, которая в августе 2023-го унесла жизни восьми человек, родственницы погибшей 34-летней Дарьи Быковой потребовали взыскать в порядке возмещения ущерба с фигурантов Александра Кима и Никиты Дубаса более 10 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экскурсовод Никита Дубас (в центре) и генеральный директор ООО «Спутник» Александр Ким (справа) в суде (январь 2024 года)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Экскурсовод Никита Дубас (в центре) и генеральный директор ООО «Спутник» Александр Ким (справа) в суде (январь 2024 года)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Иск о возмещении морального вреда и судебных издержек на заседании Мещанского суда столицы заявили мать и дочь Дарьи Быковой. Каждая их них оценила причиненные ей моральные страдания в сумму 5 млн руб., еще более 30 тыс. руб. составили расходы на дорогу в столицу и проживание.

«До настоящего времени подсудимые не приняли мер, чтобы возместить нам моральные страдания, искреннее не извинились и не раскаялись, из чего мы делаем вывод, что они не прониклись нашей личной трагедией»,— заявила сестра Дарьи Быковой Анастасия Быкова. Суд признал ее и ее мать гражданскими истцами.

На скамье подсудимых — основатель cервиса онлайн-бронирования экскурсий Sputnik8 Александр Ким и один из организаторов подземной экскурсии Никита Дубас. Их обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ). В ходе процесса, который стартовал в ноябре 2024 года, Александр Ким вину не признал, Никита Дубас же согласился с обвинением частично.

На заседании 3 апреля Александр Ким сказал, что «не готов ответить на вопрос» прокурора, намерен ли он возместить вред потерпевшим Быковым, а Никита Дубас сказал, что ему «нечем» его компенсировать, так как у него «только долги».

Всего потерпевшими по делу признаны свыше десятка человек. Это родные погибших. Ранее одна из потерпевших, у которой в ходе экскурсии погибла 15-летняя дочь Виктория, отозвала иск к Александру Киму на 15 млн руб. Она призналась «Ъ», что предприниматель впоследствии по ее просьбе выплатил ей компенсацию в 4 млн руб. «Но меня не интересуют деньги, я предупредила, что, несмотря на это, буду требовать для подсудимых максимально возможного срока в десять лет»,— заявила потерпевшая.

Ожидается, что 24 апреля в суде пройдут прения сторон, в ходе которых прокурор запросит для подсудимых наказание. После того как в них выступят адвокаты, подсудимые скажут последнее слово, и суд удалится на вынесение приговора.

Мария Локотецкая