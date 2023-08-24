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Коммерсантъ FM
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Подземный тур привел к арестам

Под стражу взяли обвиняемых по делу о походе, закончившемся гибелью восьми человек

Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил ходатайства следствия, арестовав до 21 октября генерального директора питерского ООО «Спутник» Александра Кима и столичного диггера Никиту Дубаса, обвиняемых в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Обвинение связано с гибелью восьми человек 20 августа в подземном коллекторе Неглинки в центре Москвы. Свою вину фигуранты дела не признают, утверждая, что никак не причастны к смерти людей. Их адвокаты просили суд ограничиться мерой пресечения, не связанной с лишением свободы.

Александр Ким

Александр Ким

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Александр Ким

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Ходатайствуя об аресте питерского предпринимателя, меру пресечения для которого суд избирал первым, представитель ГСУ СКР сообщил, что 35-летний Александр Ким обвиняется в совершении тяжкого преступления против жизни и здоровья, повлекшего смерть в том числе двух несовершеннолетних. Кроме того, имея гражданство Казахстана, господин Ким может скрыться от суда и следствия, а оставаясь на свободе — оказать на свидетелей по делу и потерпевших давление. По версии следствия, «преступные действия обвиняемого носят осознанный характер». Прокуратура поддержала позицию следствия, подчеркнув, что содержанию обвиняемого под стражей состояние его здоровья не препятствует.

В свою очередь, защита предпринимателя в лице Михаила Вощинского и Максима Максимова просила суд ходатайство следствия отклонить, предложив избрать для их подзащитного меру пресечения в виде запрета определенных действий, домашнего ареста или залога в размере 5 млн руб. Сам господин Ким, имеющий два высших образования, полученных в госуниверситете Санкт-Петербурга, просил суд не лишать его свободы, пояснив, что его компания «Спутник» аккредитована в соответствующих органах, а также является резидентом «Сколково». По его словам, когда ему позвонили из прокуратуры в связи со случившимся в Москве, он не пытался скрыться, «на всех этапах помогал сотрудникам правоохранительных органов, в том числе во время обыска дома и офиса».

«Я не понимаю, почему меня привлекают к уголовной ответственности, ведь наша фирма не является организатором экскурсий, не является туристическим бюро. Мы разрабатываем лишь электронные платформы для организации турпоездок»,— заявил господин Ким.

Об избрании меры пресечения, не связанной с лишением свободы, просил и второй обвиняемый — диггер Никита Дубас, который свою просьбу мотивировал наличием сахарного диабета и необходимостью постоянного контроля уровня сахара в крови, что, по его мнению, невозможно будет делать в условиях следственного изолятора.

Никита Дубас

Никита Дубас

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Никита Дубас

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Суд тем не менее стал на сторону следствия, отправив обоих в СИЗО. Защита обвиняемых намерена обжаловать избранную меру пресечения.

Александра Мерцалова о регулировании рынка авторских туров

Александра Мерцалова о регулировании рынка авторских туров

Следует отметить, что в ожидании начала судебного заседания под председательством Ирины Зориной защита Александра Кима сделала заявление о том, что их подзащитный, не признавший вину в предъявленном ему обвинении, возглавляет компанию-агрегатор и не может нести ответственность за качество туристических услуг. По словам адвокатов господина Кима Михаила Вощинского и Максима Максимова, их подзащитный «не организовывал экскурсии с посещением подземных коллекторов — он вообще этой деятельностью никогда не занимался». Как сообщил господин Вощинский, Александр Ким не знал людей, которые эти экскурсии организовывали, и никогда с ними не общался. «А ему инкриминируют предварительный сговор с людьми, которых он не знает вообще»,— подчеркнул адвокат Вощинский. По словам адвокатов, господин Ким является гендиректором IT-компании, предоставляющей площадку для разного рода объявлений. Максим Максимов, в свою очередь, отметил, что на этой площадке размещено более 17 тыс. объявлений об экскурсиях не только по России, но и в других странах мира, и, когда к уголовной ответственности привлекают гендиректора компании-агрегатора, на практике может быть создан опасный прецедент. При этом господин Максимов подчеркнул, что ответственность организаторов экскурсий регламентируется законом «О защите прав потребителей», а также договорами оферты, однако следствие не хочет слышать об этом.

Юрий Сенаторов

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