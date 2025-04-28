Лавров встретился с главой МИД КНР в Бразилии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с главой МИД Китая Ван И на полях совещания глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в Рио-де-Жанейро. Господин Лавров отметил, что российская сторона ожидает визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву 9 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Мы ждем официального визита председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Российскую Федерацию для участия в праздновании 80-летия Великой Победы, к чему мы готовимся. И безусловно, готовимся также и к визиту в Китайскую Народную Республику для участия в торжествах по случаю разгрома японского милитаризма, окончания Второй мировой войны, которые состоятся 3 сентября»,— сказал Сергей Лавров.

Российский министр отметил регулярность встреч с Ван И, что позволяет «быть в тонусе с происходящими переменами». По словам Сергея Лаврова, Россия и Китай вместе с коллегами из БРИКС и ШОС находятся в авангарде «движения за справедливость и равноправие». «И я думаю, это, конечно, налагает на нас особую ответственность, прежде всего, с точки зрения тех задач, которые ставят наши главы государств»,— подчеркнул глава МИД РФ.

Си Цзиньпин посетит Россию с отдельным визитом помимо участия в торжествах по случаю 80-летия Победы, сообщал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Владимир Путин проведет встречу с ним и еще несколькими главами иностранных государств.

Лусине Баласян