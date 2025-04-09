Песков: Си Цзиньпин посетит Россию с отдельным визитом

Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию с отдельным визитом, помимо участия в торжествах по случаю 80-летия Победы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По его словам, президент России Владимир Путин проведет отдельные встречи еще с рядом глав иностранных государств, приглашенных на День Победы. «Но, разумеется, со всеми это невозможно сделать»,— сказал официальный представитель Кремля во время пресс-кола.

С кем именно запланированы двусторонние встречи, господин Песков не уточнил. При этом все гости будут присутствовать на мероприятиях и на военном параде в честь 80-летия Победы.

Помимо Си Цзиньпина в Москву на День Победы приедет генсек Компартии Вьетнама То Лам, президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, Кубы Мигель Диас-Канель, Сербии Александр Вучич, Буркина-Фасо Ибрагим Траоре, а также премьер Армении Никол Пашинян. Кроме того, свое участие в праздновании 80-летия Победы подтвердили представители Израиля. Также Россия рассчитывает, что на праздник приедет премьер-министр Индии Нарендра Моди.