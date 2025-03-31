Обнародованы результаты прослушки переговоров бывшего замглавы Минцифры Паршина

Выступая в прениях сторон по уголовному делу бывшего замглавы Минцифры Максима Паршина, обвиняемого в получении взяток от предпринимателя Александра Моносова, прокурор привел данные прослушек их переговоров, сделанные ФСБ. Встречаясь, они обсуждали, как чиновник мог обеспечить продвижение «нужных» им заявок, в том числе оказывая влияние на председателя грантового комитета. «Ну мы же их подняли наверх из помойки»,— цитировал прокурор Максима Паршина. А Александр Моносов показывал чиновнику на ноутбуке таблицу и объяснял, какую сумму откатов с каких сумм тот должен будет получить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Паршин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Максим Паршин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Прокурор сообщил, что Максим Паршин обещал «зачистить» состав грантового комитета, с участниками которого ему приходилось проводить «сеансы групповой психотерапии», чтобы заставить голосовать за нужные фирмы и «не умничать». «Сейчас они у меня все впишутся»,— обещал Максим Паршин Александру Моносову.

Для бывшего замглавы Минцифры Паршина гособвинение запросило 13 лет и штраф в размере 315 млн руб. Предприниматель Моносов может получить 12 лет и штраф полмиллиарда.

Подробнее — в материале «Ъ» «''Мы же их подняли наверх из помойки''».

Мария Локотецкая