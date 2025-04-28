Участники погрома в аэропорту Махачкалы отправятся в колонию

В Грачевском райсуде (Ставропольский край) оглашен приговор восьми жителям Дагестана, участвовавшим в беспорядках в аэропорту Махачкалы 29 октября 2023 года. В зависимости от роли и степени участия они приговорены к лишению свободы на сроки от восьми до десяти лет с содержанием в колонии общего режима. Об этом сообщили в прокуратуре Ставропольского края.

Сайпутдин Рашидов, Шарапутдин Абдусаламов, Герей Джамалутдинов, Хусейин Халибеков, Хангиши Исрапилов, Наврузали Шихмагомедов, Зайналбек Каирбеков и Сайпудин Сайпудинов признаны виновными в участии в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами и уничтожением имущества, а также в оказании вооруженного сопротивления представителям власти (ч. 2 ст. 212 УК РФ), неисполнении требований по соблюдению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах с причинением крупного ущерба (ч. 3 ст. 263.1 УК РФ). Сайпутдин Рашидов, кроме того, признан виновным в применении насилия в отношении охранявших аэропорт сотрудников полиции (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Согласно материалам дела, 29 октября 2023 года все осужденные приняли участие в массовых беспорядках на территории махачкалинского аэропорта Уйташ во время прибытия рейсов с пассажирами из Израиля. Погромщики «на почве национальной и религиозной ненависти и вражды к гражданам Израиля» ворвались в здание аэропорта, а затем и на летное поле. Как установило следствие, ущерб имуществу воздушной гавани составил более 24 млн руб., работа аэропорта была полностью парализована. В ходе беспорядков пострадали 30 сотрудников правоохранительных органов, 23 из них причинены телесные повреждения различной степени тяжести.

Подробнее о следствии — в материале «Ъ» «Беспорядки взял на себя центр».

Александра Ларинцева, Пятигорск