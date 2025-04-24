Захарова обвинила Киев в срыве объявленного Россией пасхального перемирия

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев сорвал объявленное президентом России Владимиром Путиным 30-часовое пасхальное перемирие. По ее словам, президент Украины Владимир Зеленский «специально подставляет» США, используя американское оружие во время режима прекращения огня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Захарова

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Мария Захарова

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Киевский режим сорвал тот мораторий (на удары по энергообъектам.— "Ъ"). Так же он сорвал и объявленное президентом России Владимиром Путиным 30-часовое пасхальное перемирие»,— сказала госпожа Захарова журналистам.

По ее словам, во время режима прекращения огня украинцы использовали 90 дронов, обстреляли ракетами из американской реактивной системы залпового огня HIMARS Курскую область. «Как будто специально Зеленский подставляет, в том числе и американцев, используя именно американское оружие в ходе пасхальных праздников»,— добавила она.

«Целенаправленные атаки на российские гражданские объекты в Белгородской, Брянской, Курской, Херсонской областях, ДНР, Крыму носили вызывающий, циничный характер»,— подчеркнула Мария Захарова.

19 апреля Владимир Путин объявил о 30-часовом пасхальном перемирии. Украина также прекратила боевые действия на это время, а затем предложила ввести мораторий на удары по гражданским объектам на 30 суток с возможностью продления. Президент России позднее заявил, что с этой инициативой «нужно разобраться». Дмитрий Песков уточнил, что господин Путин имел в виду возможность обсуждения этого вопроса, «в том числе в двустороннем порядке» с украинской стороной.

Подробнее о попытке урегулировании конфликта — в материале «Ъ» «Штаты включили режим форсажа».